Зеленский заявил о планах «объединить мир» вокруг «Крымской платформы»

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Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о планах «объединить мир» вокруг «Крымской платформы»
  • РИА Новости

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть Украине украинское», — написал он в своём Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал тремя китами украинской политики по «возвращению» Крыма принятую стратегию, консолидацию партнёров по «Крымской платформе» и синергию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала все усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимными и предостерегла от недружественных шагов.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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