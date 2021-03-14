«Логика Киева не соотносится с реальностью»: зачем на Украине расследуют продление аренды базы в Крыму от 2010 года

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о госизмене за подготовку и ратификацию Верховной радой Харьковских соглашений 2010 года, говорится на сайте ведомства. СБУ, действуя по поручению СНБО, планирует допросить бывших депутатов и установить, какую роль соглашения сыграли в «аннексии» Крыма. Этот договор предусматривал пролонгацию пребывания российского флота в Севастополе до 2042 года. Взамен Москва предоставляла Киеву скидку на газ. Эксперты считают, что договор между РФ и Украиной был взаимовыгодным и никак не повлиял на события 2014 года. Инициирование уголовного дела аналитики объясняют стремлением Зеленского получить дополнительный рычаг давления и борьбой за электорат.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год.

В частности, сотрудники СБУ планируют изучить обстоятельства подготовки, подписания и ратификации так называемых Харьковских соглашений 2010 года, согласно которым пребывание Черноморского флота РФ в Крыму продлевалось до 2042 года. Эти соглашения, как считают в спецслужбе, якобы помогли Москве «аннексировать» полуостров в 2014-м.

«По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР (Автономной республики. — RT) Крым», — говорится на сайте СБУ.

«Разрушение всей системы нашей безопасности»

СБУ приступило к выяснению обстоятельств заключения Харьковских соглашений после соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу (ратификации Харьковских соглашений. — RT). Если СБУ будет считать необходимым, она должна открыть (дело. — RT) по ст. 111 УК (госизмена. — RT) в отношении соответствующих лиц», — сказал на заседании СНБО секретарь этого ведомства Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов

© Пресс-служба президента Украины

Чиновник полагает, что вступление в силу Харьковских соглашений стало «первым кирпичом», с которого началось «разрушение всей системы безопасности». По словам Данилова, «цепочка измены началась не в 2014 году, а в 2010-м».

Он пояснил, что ратификация договора с Москвой перечеркнула решение СНБО от 2008 года, согласно которому срок аренды Россией базы в Севастополе истекал в 2017-м.

«Без поддержки народных депутатов, которые своим голосованием ратифицировали Харьковские соглашения, фактически открыв дверь военному вторжению, не могла бы произойти попытка аннексии Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — считает Данилов.

Напомним, что договор о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму был заключён 21 апреля 2010 года в Харькове на переговорах между Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, которые на тот момент занимали высшие государственные посты на Украине и в РФ.

По условиям этих соглашений, в обмен на пролонгацию аренды военно-морской базы в Севастополе и других объектов ВМФ Киев получил скидку в размере 30% на российский газ, поставляемый в республику (но не более чем $100 на каждую 1 тыс. куб. м).

С точки зрения Януковича и его сторонников, Харьковские соглашения способствовали стабилизации российско-украинских отношений, которые пережили несколько кризисов во время президентства Виктора Ющенко.

Схожих взглядов на договор придерживались и в Кремле. В мае 2010 года, в преддверии официального визита в Киев, в интервью украинским телеканалам Дмитрий Медведев назвал Харьковские соглашения «сбалансированными и полезными», а также «взаимовыгодными».

Тем не менее договорённости между РФ и Украиной вызвали категорическое неприятие со стороны подконтрольных Ющенко и Юлии Тимошенко политических сил. Оппозиция обвинила Януковича в предательстве интересов страны и спровоцировала в Верховной раде потасовку во время голосования по ратификации договора с Россией.

Противостояние сторонников и противников ратификации Верховной радой договора о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

РИА Новости

© Григорий Василенко

Эксперты, в свою очередь, полагают, что Харьковские соглашения были действительно выгодными для обеих сторон и не оказали какого-либо влияния на события «крымской весны».

Так, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT напомнил, что полуостров вошёл в состав РФ исключительно по доброй воле подавляющего большинства его жителей.

«Логика Данилова и СБУ никак не соотносится с реальностью. Крым отделился от Украины потому, что так захотело его население. Россия, в свою очередь, откликнулась на их просьбу», — пояснил Оленченко.

В беседе с RT украинский политолог Александр Семченко также подчеркнул, что Харьковские соглашения не имеют никакого отношения к потере Украиной Крыма. Он напомнил, что при любых обстоятельствах срок аренды Севастопольской базы Черноморским флотом России истекал только в 2017 году.

«СНБО и СБУ сознательно искажают ситуацию, не желая выяснить реальные причины потери Крыма и наказать тех, кто действительно в этом виновен. Ведь прежде всего это те люди, которые осуществили госпереворот», — констатировал Семченко.

Стоит отметить, что 2 апреля 2014 года по причине вхождения Крыма в состав России президент РФ Владимир Путин денонсировал Харьковские соглашения и другие договоры, в которых были прописаны условия пребывания Черноморского флота на полуострове.

«Накажет всех «обидчиков»

В ближайшее время СБУ должна допросить каждого экс-депутата, голосовавшего в поддержку ратификации Харьковских соглашений. В числе бывших народных избранников, которым придётся отвечать на вопросы следователей, — миллиардер Ринат Ахметов, бизнесмен Василий Хмельницкий, а также действующие депутаты Рады Андрей Деркач и Игорь Палица.

«Это не очень умный шаг со стороны украинских властей. Прошло более десяти лет, и уже нет никакого смысла проводить разбирательство. К тому же действия СНБО и СБУ противоречат Конституции Украины, которая запрещает уголовное преследование депутатов, в том числе бывших, за их деятельность в Раде», — напомнил Оленченко.

Аналитики полагают, что, помимо бывших и действующих парламентариев, под преследование СБУ могут подпасть Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров и члены его кабмина, которые непосредственно занимались подготовкой Харьковских соглашений. Кроме того, расследование о госизмене может коснуться первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, который в 2010 году занимал должность замминистра иностранных дел Украины.

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«Следуя логике нынешних украинских властей, к ответственности вполне можно привлечь Богдана Хмельницкого, присягнувшего русскому царю. Но если опустить шутки, то в нынешней обстановке, как мне представляется, это дело превратится в инструмент давления на тех, кто осмелится высказаться за нормализацию отношений с Москвой», — считает Оленченко.

Впрочем, Александр Семченко придерживается иного мнения. С его точки зрения, уголовное дело вряд ли будет направлено против какой-либо группы лиц, включая команду Януковича, олигарха Ахметова, а также бывших и действующих депутатов Верховной рады.

«У Ахметова масса уязвимых мест, по которым можно было бы ударить, но Зеленский этим не будет заниматься. У него, напротив, сложились с бизнесменом очень хорошие отношения. Что же касается Януковича, то он уже давно не является значимой фигурой в украинской политике», — рассуждает Семченко.

Он связал уголовное дело СБУ с «банальной имитацией бурной деятельности» офиса президента и СНБО по «защите интересов Украины». По словам Семченко, сейчас Зеленский пытается поднять собственный рейтинг, привлекая на свою сторону электорат Порошенко, который в 2010 году поддержал заключение Харьковских соглашений.