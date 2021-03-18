«Этот вопрос не намерены замалчивать»: власти Крыма готовят обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины

В правительстве Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. Как отметил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов, власти полуострова не намерены замалчивать этот вопрос. После воссоединения Крыма с Россией Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде. Вместе с тем в Крыму выразили уверенность, что Россия решит вопрос водоснабжения полуострова. Так, 18 марта состоялся рабочий пуск двух скважин, которые дадут Симферополю от 4 тыс. до 5 тыс. куб. м чистой воды.

Власти Крыма планируют подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Мурадов подчеркнул, что Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. Чиновник выразил уверенность, что полуостров «однозначно решит вопрос вододефицита» без участия Украины.

По словам Мурадова, Россия выделила средства, чтобы Крым не зависел от власти на Украине, которая может перекрыть канал, нарушив все международно-правовые нормы.

«Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», — отметил постпред.

Напомним, что в середине марта глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады. Как подчеркнул Константинов, канал был построен усилиями СССР и являлся общесоюзной собственностью.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал решение обратиться в ООН на фоне водной блокады Крыма правильным. По его словам, Киев также прибегал к транспортной, продовольственной и энергетической блокаде в отношении полуострова.

«Украина, вообще-то, использует средневековые методы борьбы с территориями, когда осуществляли осаду с перекрытием воды и продовольствия», — сказал сенатор в беседе с RT.

Напомним, что затруднения с водоснабжением Крыма возникли после того, как в марте 2014 года состоялся референдум, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения полуострова с Россией.

Впоследствии Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, идущего от Днепра, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде. В дальнейшем жители и предприятия региона получали воду из местных источников, однако в 2020-м они частично обмелели.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что факт создания водной блокады должен вызывать однозначную реакцию.

«Даже самые большие сторонники киевского режима на Западе, если они не утратили хотя бы толику объективности, должны понимать, что если в отношении прав народов они ещё могут дискутировать о чём-то с российской стороной, то в отношении прав человека дискутировать возможности не существует», — отметил депутат в беседе с RT.

По словам парламентария, блокада должна быть немедленно прекращена.

«Все западные институты — как национальные, так и межгосударственные, на мой взгляд, не имеют ни права, ни возможности занять иную позицию, кроме как со своей стороны требовать от украинских деятелей, организующих такие провокации против людей, немедленно это всё прекратить», — заключил Новиков.

Отметим, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не должен поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся в состав Украины. По мнению министра, Украина не несёт ответственности за водоснабжение Крыма.

План по обеспечению Крыма водой

В середине марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в 2020 году началась реализация комплексного плана по организации водоснабжения Крыма.

«Мы направим по поручению президента Республике Крым ещё почти 2,15 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю — более 1,1 млрд рублей. Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и модернизацию систем водоснабжения», — сказал он.

По словам главы правительства, это позволит обеспечить для жителей Крыма дополнительно не менее 88 тыс. куб. м воды, «которая будет поступать без перебоев и отключений».

Кроме того, 18 марта в Крыму состоялся рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю.

Как уточнил министр строительства Крыма Михаил Храмов, первые две скважины водозабора дадут в город от 4 тыс. до 5 тыс. куб. м чистой воды, что позволит обеспечить не менее 25 тыс. жителей.