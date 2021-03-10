Власти Крыма подготовят иск к организаторам водной блокады

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.

«Нужно сформировать первый иск с юристами Госсовета, с нашей экспертной группой в связи с водной блокадой. Прошу принять участие в этой работе, включить в работу администрации на местах», — сказал Константинов во время заседания президиума парламента. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что канал был построен усилиями СССР и являлся общесоюзной собственностью.

Глава Госсовета считает важным учесть ущерб в том числе для оросительной системы Крыма и ущерб от экологической проблемы в Армянске, где из-за отсутствия воды высох кислотонакопитель.

Также он призвал включить в иск суммы, которые тратятся на восстановление водоснабжения на полуострове.

Особое поручение касается установления персональной ответственности лиц, причастных к водной блокаде, подчеркнул он.

В феврале немецкий депутат Вальдемар Гердт пообещал поднять в бундестаге вопрос о водной блокаде Крыма со стороны Украины и проверить, не ущемляется ли в данном случае международное право.

Парламентарий также назвал подобные методы, практикуемые Киевом, средневековой осадой.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, строительство опреснительной установки в Крыму с момента его начала в январе продлится 14—16 месяцев.