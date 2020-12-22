Аксёнов назвал срок строительства опреснительной установки в Крыму

Строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Все решения приняты, по сути, сейчас идёт проектирование... С 1 января приступят к практическим работам», — цитирует его в эфире телеканала «Крым 24» ТАСС.

По словам Аксёнова, строительство может занять от 14 до 16 месяцев.

«Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14—15 месяцев это строительство будет», — добавил он.

Ранее власти Крыма заявили, что рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал, что проблема водоснабжения Крыма будет решена.