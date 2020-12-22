Аксёнов назвал срок строительства опреснительной установки в Крыму

Короткая ссылка
Строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов назвал срок строительства опреснительной установки в Крыму
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Все решения приняты, по сути, сейчас идёт проектирование... С 1 января приступят к практическим работам», — цитирует его в эфире телеканала «Крым 24» ТАСС.

По словам Аксёнова, строительство может занять от 14 до 16 месяцев.

«Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14—15 месяцев это строительство будет», — добавил он.

Ранее власти Крыма заявили, что рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал, что проблема водоснабжения Крыма будет решена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить