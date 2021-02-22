В Германии назвали средневековым методом осады водную блокаду Крыма

Немецкий депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт пообещал поднять в бундестаге вопрос о водной блокаде Крыма со стороны Украины и проверить, не ущемляется ли в данном случае международное право. Парламентарий также назвал подобные методы, практикуемые Киевом, средневековой осадой.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — сказал политик в беседе с РИА Новости.

Как пишет агентство, депутат удивился, что «демократическое и толерантное западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады полуострова.

«Если мы уберём политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — добавил он.

Ранее «постоянный представитель украинского лидера в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды в Крым до «деоккупации» полуострова.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что украинская сторона намерена помешать проекту с опреснением воды в Крыму.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, строительство опреснительной установки в Крыму с момента его начала в январе продлится 14—16 месяцев.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.