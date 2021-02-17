Украина намерена достроить дамбу для блокирования подачи воды в Крым

Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды в Крым до «деоккупации» полуострова. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил «постоянный представитель украинского лидера в Крыму» Антон Кориневич.

По его словам, дамбу на Украине «намерены достроить», но есть «определённые вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым».

«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

Как отметил чиновник, украинская сторона не восстановит подачу воды на полуостров до момента его «деоккупации».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о намерении Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму.

В апреле 2017 года сообщалось о возведении Украиной дамбы на Северо-Крымском канале для перекрытия поступления воды в Крым.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.