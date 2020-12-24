В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24», что украинская сторона намерена помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму
  • Reuters

По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму, поэтому Киев намерен вычислить её и сорвать проект.

«Было заявление... в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, обязательно найдём её и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев.

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