Кабмин направит более 3 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма

Правительство России направит более 3 млрд рублей на строительство современной инженерной инфраструктуры и модернизацию систем водоснабжения Крыма, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил, что в 2020 году была начата реализация комплексного плана по организации водоснабжения Крымского полуострова.

«Мы направим по поручению президента Республике Крым ещё почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, городу Севастополю — более 1 млрд 100 млн рублей. Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и модернизацию систем водоснабжения», — сказал он.

По словам главы правительства, это позволит обеспечить жителям Крыма дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, «которая будет поступать без перебоев и отключений».

Кроме того, Крыму будет выделено 1 млрд рублей, а Севастополю — 400 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.