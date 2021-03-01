В Крыму предлагают в пять раз увеличить штрафы за сброс отходов в водоёмы

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

Изменения предусматривают увеличение штрафных санкций за самовольный сброс нечистот в водные объекты, передаёт «Крыминформ».

«Проект федерального закона разработан, сейчас находится на стадии согласования. Мы предлагаем увеличить санкции в пять раз — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей», — сообщил глава министерства Геннадий Нараев на оперативном совещании по вопросам водообеспечения 1 марта.

Как ранее сообщало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.