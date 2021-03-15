Хуснуллин рассказал о водоводах в Крыму
- РИА Новости
«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
Он сообщил, что «уже готов один водовод в Симферополе».
«То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года», — заявил вице-премьер.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит более 3 млрд рублей на строительство современной инженерной инфраструктуры и модернизацию систем водоснабжения Крыма.