В Симферополе снимут ограничения подачи воды в праздничные дни

Ограничения подачи воды в Симферополе и близлежащих населённых пунктах снимут на период праздников — с 6 по 9 марта.

Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма».

«В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 06:00 6 марта до 09:00 9 марта 2021 года», — сказали в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что отмена графиков подачи касается жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

По оценке властей республики, при самом пессимистичном сценарии ограничения подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца 2022 года.

Как ранее сообщало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.