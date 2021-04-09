«Цель Украины — спровоцировать Россию»: что может стоять за обострением конфликта в Донбассе

Украина по-прежнему вынашивает планы силового решения проблемы Донбасса, поэтому в регионе сохраняется угроза повторения трагедии в боснийской Сребренице. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что в случае такого развития событий «ни одна страна мира не останется в стороне», включая Россию. Песков оценил ситуацию на линии разграничения как чрезвычайно нестабильную. В МИД РФ обстановку в Донбассе также охарактеризовали как «сложную» и в качестве причины назвали «воинственный настрой Киева». Аналитики, в свою очередь, отмечают, что подобная политика украинских властей может объясняться стремлением остановить падение рейтинга Владимира Зеленского.

Украина не отвергает мысли о военном решении проблемы Донбасса, из-за чего в регионе сохраняется риск повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», — констатировал Песков.

Текущую ситуацию на линии разграничения на Украине он назвал чрезвычайно нестабильной. При этом, по его словам, «динамика поведения украинской стороны в целом создаёт опасность возобновления полномасштабных боевых действий».

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чём уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что сравнение ситуации в Донбассе с событиями в Югославии основывается на текущих украинских реалиях: в республике сейчас разжигается ненависть к гражданам самопровозглашённых республик и доминируют националистические настроения. При этом Киев не имеет полного контроля над своими военными формированиями, добавил Песков.

Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Напомним, во время гражданской войны в Югославии в Сребреницком анклаве были убиты несколько тысяч боснийских мусульман.

Комментируя заявления Дмитрия Пескова, опрошенные RT политологи сошлись во мнении, что повторение украинскими властями схожего сценария по отношению к жителям Донбасса вполне реально.

«Сравнение уместно не только со Сребреницей, но и с хорватской операцией «Буря». Сегодня власти Украины считают, что у них развязаны руки из-за того, что действия Киева легитимизируются Западом: власть не принимает самостоятельных решений, а следует указаниям Вашингтона. В этих условиях вероятность возобновления горячей фазы вооружённого конфликта возрастает. Не исключаю, что Украина снова попытается обвинить в этом обороняющуюся сторону», — сказал в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Дмитрий Песков также отметил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, что требует от соседних государств принятия соответствующих мер по защите своей безопасности.

«Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал он.

Со схожим заявлением выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остаётся сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живёт иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», — сказала она на брифинге.

По её словам, украинские СМИ публикуют сообщения о мифической российской угрозе и намерениях Москвы «чуть ли не завтра напасть на Украину».

Весеннее обострение

В последнее время в Донбассе наблюдается эскалация напряжённости. Как подчёркивают политологи, обострение спровоцировано действиями Киева, который, нарушив условия перемирия, начал стягивать войска и бронетехнику к линии соприкосновения и резко увеличил интенсивность обстрелов позиций подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также гражданских объектов самопровозглашённых республик.

Одновременно Украина фактически саботирует работу трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Всё это уже привело к росту числа жертв среди мирного населения. Так, по информации управления Народной милиции ДНР, 2 апреля в населённом пункте Александровское от взрыва сброшенной с украинского беспилотника бомбы во дворе собственного дома погиб пятилетний ребёнок. Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла установить тип орудия и боеприпас, ставший причиной трагедии.

Кроме того, в конце марта снайпер ВСУ застрелил проживавшего в ДНР 71-летнего пенсионера.

Стоит отметить, что западные СМИ и политики фактически проигнорировали эти инциденты, равно как и стягивание Украиной военной техники в зону конфликта.

На этом фоне, отмечают эксперты, Запад, наоборот, сфокусировался на передвижении российской военной техники в южных регионах РФ. Эта тема активно развивалась в американских и европейских СМИ, не обошли её вниманием и западные политики.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной.

Со своей стороны, Вашингтон попросил Москву объяснить «провокации» у украинской границы. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США расценивают действия России на границе как эскалацию.

Между тем в РФ подтвердили перебазирование российских войск — оно проводится в рамках цикла учений.

По данным Минобороны, в апреле в общей сложности будет проведено 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. В ведомстве сообщили, что манёвры проходят во всех военных округах, на Северном флоте и в районах Курильских островов, Крайнего Севера и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск.

Вместе с тем в Москве неоднократно отмечали, что передвижение российских войск на собственной территории — это внутреннее дело РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

«Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооружённые силы находятся там на территории России, где это признано необходимым и целесообразным», — сказал он.

Эту позицию подтвердила и Мария Захарова в ходе брифинга 9 апреля. Она назвала слежку за передвижением «российских войск на территории России» делом «абсолютно бессмысленным».

«На территории любого государства существуют свои вооружённые силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому Парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств», — подчеркнула Захарова.

При этом, как отметила официальный представитель МИД, позиция ФРГ и Франции говорит об их беспомощности и неспособности «повлиять на Киев, который обязан выполнить то, под чем подписался».

Главком ВСУ Руслан Хомчак

globallookpress.com

© Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

Стоит напомнить, что 8 апреля главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Руслан Хомчак в эфире телеканала «1+1» заявил, что говорить о «сжимании кольца» вокруг Украины сейчас нельзя. Он счёл ситуацию контролируемой и подчеркнул, что ВС Украины готовы к реагированию на обострение как в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.

«За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но исходя из этого количества войск, говорить, что уже сжимается кольцо и ситуация безвыходная, — нет, это не так. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию на обострение как на временно оккупированных территориях, так и вдоль всей украинско-российской границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы мероприятия немедленного реагирования», — сказал Хомчак.

Политологи расценивают это заявление, как констатацию того факта, что никакой агрессии со стороны РФ не готовится и в Киеве об этом прекрасно знают.

«Хомчак косвенно подтвердил, что на всём периметре украино-российской границы нет российских войск, которые бы готовились к атаке, что у России попросту нет планов нападения на Украину. Несмотря на это, киевские власти пытаются продемонстрировать, что в стране есть сильная армия, которая способна воевать, поэтому они делают всё возможное для поднятия боевого духа, готовят население к различным вариантам развития событий», — говорит Дудчак.

«Дети со спичками»

Как отмечают аналитики, дестабилизируя обстановку в Донбассе и провоцируя возобновление боевых действий, Киев может преследовать разные цели. Например, поднять рейтинг президента Владимира Зеленского. Ещё одна задача, которую ставят перед собой киевские власти, заключается в том, чтобы вынудить РФ и республики Донбасса выйти из Минских соглашений. Украину этот документ не устраивает, однако заявить первой о его денонсации она не может, считают политологи.

«В этой связи цель Украины — спровоцировать Россию и Донбасс, отказаться от участия в переговорах по Минским соглашениям», — пояснил в интервью RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Кроме того, по его мнению, на действия Киева влияет Вашингтон. Аналитик говорит, что нынешнее обострение в Донбассе пока не привело к полномасштабным боевым действиям только потому, что Украина ещё не получила соответствующей отмашки из США.

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«Можно считать, что война откладывается до тех пор, пока не разрешит «начальство». Когда это будет — никто не знает», — сказал Жарихин.

При этом эксперты затрудняются дать прогноз относительно того, как дальше будет развиваться ситуация в Донбассе. По их оценкам, обострение может усилиться в любой момент и привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, аналогичную точку зрения представил 8 апреля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Нынешние действия Киева в Донбассе больше похожи на пиар-акцию, с помощью которой Зеленский пытается сохранить лояльность электората, констатировал политик.

«Катастрофическое падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», противоречия бизнес-элит, пандемия — с ними власть справиться не может последовательной работой. Поэтому новая команда «Квартал 95» пришла поставить свой талантливый спектакль «Военная угроза», — отметил Козак.

Владимир Зеленский на линии разграничения в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

По его словам, нет никаких гарантий, что рано или поздно такая политика не приведёт к реальному возобновлению боевых действий.

«Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они — дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно», — сказал Козак.

В то же время Козак не исключил, что Москва будет вынуждена встать на защиту Донбасса, если действия Украины будут представлять опасность для мирных жителей.

Александр Дудчак, в свою очередь, также не исключил, что в случае необходимости Россия будет готова предпринять меры по защите населения ДНР и ЛНР.