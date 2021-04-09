Захарова заявила об истерии о «российской угрозе» в СМИ Украины
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- РИА Новости
«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остаётся сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живёт иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», — сказала дипломат во время брифинга.
По её словам, в СМИ нагнетается истерия о якобы планах Москвы «чуть ли не завтра напасть» на Украину.
«Всё это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причём при открытой публичной поддержке», — заявила Захарова.
Также Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО якобы приведёт к окончанию конфликта в Донбассе.
Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.
В Москве добавили, что для обеспечения безопасности государства «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным».