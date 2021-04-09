Захарова заявила об истерии о «российской угрозе» в СМИ Украины

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Сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».
Захарова заявила об истерии о «российской угрозе» в СМИ Украины
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остаётся сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живёт иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», — сказала дипломат во время брифинга.

По её словам, в СМИ нагнетается истерия о якобы планах Москвы «чуть ли не завтра напасть» на Украину.

«Всё это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причём при открытой публичной поддержке», — заявила Захарова.

Также Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО якобы приведёт к окончанию конфликта в Донбассе.

Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

В Москве добавили, что для обеспечения безопасности государства «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным».

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