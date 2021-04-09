МИД России оценил слова Зеленского по вопросу членства Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО якобы приведёт к окончанию конфликта в Донбассе.

«Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.