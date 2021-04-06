Зеленский обсудил с Трюдо содействие в получении плана членства в НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.
Зеленский обсудил с Трюдо содействие в получении плана членства в НАТО
  • Reuters

«Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — написал он в Twitter.

Зеленский также пригласил Трюдо посетить саммит «Крымская платформа» 23 августа.

Ранее он назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, в свою очередь, выразил мнение, что вступление страны в НАТО усилит Североатлантический альянс, поскольку ВСУ «стали настоящим щитом Европы».

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