Зеленский обсудил с Трюдо содействие в получении плана членства в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.

«Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — написал он в Twitter.

Зеленский также пригласил Трюдо посетить саммит «Крымская платформа» 23 августа.

Ранее он назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, в свою очередь, выразил мнение, что вступление страны в НАТО усилит Североатлантический альянс, поскольку ВСУ «стали настоящим щитом Европы».