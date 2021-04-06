Зеленский обсудил с Трюдо содействие в получении плана членства в НАТО
- Reuters
«Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — написал он в Twitter.
Зеленский также пригласил Трюдо посетить саммит «Крымская платформа» 23 августа.
Ранее он назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, в свою очередь, выразил мнение, что вступление страны в НАТО усилит Североатлантический альянс, поскольку ВСУ «стали настоящим щитом Европы».