Зеленский назвал вступление в НАТО способом завершить конфликт в Донбассе

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Единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО. Об этом во время переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский назвал вступление в НАТО способом завершить конфликт в Донбассе
  • ©president.gov.ua

По его мнению, присутствие НАТО в Черноморском регионе должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Ранее в украинском Министерстве обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с руководителем Пентагона Ллойдом Остином заявили, что США «не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

Позднее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной.

Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

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