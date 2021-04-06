Зеленский назвал вступление в НАТО способом завершить конфликт в Донбассе
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По его мнению, присутствие НАТО в Черноморском регионе должно стать «мощным фактором для сдерживания России».
«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.
Ранее в украинском Министерстве обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с руководителем Пентагона Ллойдом Остином заявили, что США «не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».
Позднее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной.
Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.