В Киеве заявили об отработке с НАТО сценария войны с Россией

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».

По его словам, начались масштабные учения Defender Europe 2021, название которых переводится как «Защити Европу».

«Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией», — заявил Арестович.

Он добавил, что активная фаза этих учений пройдёт в мае—июне. По его словам, сейчас уже началась подготовка к учениям, в том числе развёртывание сил, организация логистики, переброска, «что тоже является элементом учений».

«Основной фокус (учений. — RT) — это Балканы, Крым и всё, что севернее Крыма», — сказал представитель Киева.

Арестович также заявил, что «это открытые источники, никто этого не скрывает».

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.