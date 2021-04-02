В МИД России отвергли сообщения о «грядущем конфликте» с Украиной

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В российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.
В МИД России отвергли сообщения о «грядущем конфликте» с Украиной
  • РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — сказал он.

Ранее в украинском Министерстве обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с руководителем Пентагона Ллойдом Остином заявили, что США «не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

Кроме того, украинская разведка выразила опасения, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».

В ноябре 2020 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму. Также в НАТО заявили об отсутствии непосредственной военной угрозы от России.

Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.

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