В Киеве заявили об опасности «продвижения» войск России вглубь Украины

Украинская разведка опасается, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».

«По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых — побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины», — говорится в заявлении разведывательного управления Минобороны Украины. Происходить это будет под предлогом «защиты в самопровозглашённых республиках российских граждан», считают в ведомстве.

Там также заявили, что российские дипломаты за рубежом якобы готовы «к освещению и разъяснению мировому сообществу» соответствующей информации.

«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — утверждают в Минобороны Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму. Также в НАТО заявили об отсутствии непосредственной военной угрозы от России

Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.