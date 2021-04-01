В Киеве заявили об опасности «продвижения» войск России вглубь Украины

Короткая ссылка
Украинская разведка опасается, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».
В Киеве заявили об опасности «продвижения» войск России вглубь Украины
  • Reuters

«По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых — побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины», — говорится в заявлении разведывательного управления Минобороны Украины. Происходить это будет под предлогом «защиты в самопровозглашённых республиках российских граждан», считают в ведомстве.

Там также заявили, что российские дипломаты за рубежом якобы готовы «к освещению и разъяснению мировому сообществу» соответствующей информации.

«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — утверждают в Минобороны Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил вариант вооружённого конфликта с Россией из-за воды в Крыму. Также в НАТО заявили об отсутствии непосредственной военной угрозы от России

Как отмечал в 2018 году глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить