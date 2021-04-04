На Украине ВСУ назвали «щитом Европы»

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».
На Украине ВСУ назвали «щитом Европы»
  • Reuters

Соответствующий пост опубликован на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны.

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