На Украине ВСУ назвали «щитом Европы»
- Reuters
Соответствующий пост опубликован на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны.