В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

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Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира
  • РИА Новости

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс. По его словам, «физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже».

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