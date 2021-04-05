Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.
Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс
  • РИА Новости

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям.

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