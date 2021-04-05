Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям.