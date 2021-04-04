Володин заявил о тяжёлых последствиях для Киева из-за ситуации в Донбассе

Короткая ссылка
Риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о тяжёлых последствиях для Киева из-за ситуации в Донбассе
  • © РИА Новости

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряжённость, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжёлыми последствиями», — написал Володин в Telegram.

По его словам, Киев рассчитывает на помощь западных партнёров в ситуации с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдёт с рук всё, что они будут творить в ЛНР и ДНР, — то это не так», — отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что действия украинских властей направлены на эскалацию конфликта и запугивание людей, а не на его разрешение.

Володин призвал украинские власти как можно скорее реализовать Минские соглашения.

«Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — добавил спикер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своём Telegram-канале сообщения о гибели ребёнка в Донбассе, заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить