Риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряжённость, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжёлыми последствиями», — написал Володин в Telegram.

По его словам, Киев рассчитывает на помощь западных партнёров в ситуации с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдёт с рук всё, что они будут творить в ЛНР и ДНР, — то это не так», — отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что действия украинских властей направлены на эскалацию конфликта и запугивание людей, а не на его разрешение.

Володин призвал украинские власти как можно скорее реализовать Минские соглашения.

«Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — добавил спикер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своём Telegram-канале сообщения о гибели ребёнка в Донбассе, заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.