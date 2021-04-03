Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своём Telegram-канале сообщения о гибели ребёнка в Донбассе, заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.
Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы
  • © РИА Новости

«Сегодня произошла трагедия», — заявил Володин.

При этом, как пишет председатель Госдумы, «о ней не пишут европейские СМИ, нет заявлений Европарламента и Госдепа США, не выступают министры иностранных дел европейских государств, не принимаются решения по высылке дипломатов, не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом».

«Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся», — сообщил он.

Володин заявил, что считает необходимым, чтобы «ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины».

«Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — отметил спикер.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

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