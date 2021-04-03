В ДНР заявили о гибели ребёнка в результате атаки БПЛА украинских военных

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Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.
В ДНР заявили о гибели ребёнка в результате атаки БПЛА украинских военных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Боевики 59-й бригады Вооружённых сил Украины, выполняя преступный приказ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряжённый самодельным взрывным устройством», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что нападение было совершено на жилой район в населённом пункте Александровское, где в момент атаки во дворе находились два мирных жителя.

«В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавили в Народной милиции.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ разместили боевую технику в жилых пунктах.

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