В ДНР сообщили, что ВСУ разместили боевую технику в жилых пунктах

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики разместили 11 единиц военной техники в населённых пунктах Донбасса.

«Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Он пояснил, что среди обнаруженной техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины.

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе начала переговоры в формате видеоконференции.