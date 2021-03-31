В ДНР сообщили, что ВСУ разместили боевую технику в жилых пунктах
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«Выявлено размещение 11 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Он пояснил, что среди обнаруженной техники были танки Т-64 и бронированные боевые машины.
Ранее сообщалось, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе начала переговоры в формате видеоконференции.