Армия Украины нанесла артиллерийский удар по ЛНР

Украинская армия впервые с конца июля применила запрещённую минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

«Украинские каратели открыли огонь по району населённого пункта Калиново-Борщеватое впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 мм», — цитирует Луганский информационный центр пресс-службу.

По данным пресс-службы, всего по позициям ЛНР было выпущено 16 снарядов.

Отмечается, что народная милиция открыла ответный огонь из оружия, которое не запрещено минскими соглашениями.

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».