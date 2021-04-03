Кравчук прокомментировал отношения России и Украины

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Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Андрей Кравчук заявил, что на данный момент Украина являтся для России «врагом».
Кравчук прокомментировал отношения России и Украины
  • AFP

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у неё либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия», — цитирует РИА Новости слова Кравчука в эфире телеканала «Россия».

По его словам, драматизировать ситуацию, заявляя, что «война на пороге» не следует.

Он отметил, что Украина должна укреплять свою оборону и единство общества.

Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».

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