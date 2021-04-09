В Кремле заявили о недопустимости повторения Сребреницы в Донбассе

В случае начала в Донбассе боевых действий и повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира, включая Россию, не останется в стороне, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна, а динамика поведения украинской стороны «в целом создаёт опасность возобновления полномасштабных боевых действий».

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чём уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что «все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».

Представителя Кремля попросили разъяснить, на основании чего российская сторона проводит параллель между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов.

«На основании неконтролируемых действий различных подразделений Вооружённых сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашённых республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», — сказал Песков.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что в случае получения Киевом в Донбассе контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителям националисты могут устроить там вторую Сребреницу.

По словам замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака, Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.