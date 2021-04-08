Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена

Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.

«Всё зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — цитирует РИА Новости Козака.

Ранее он отметил, что западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

8 апреля президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.