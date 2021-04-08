Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена

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Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.
Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Всё зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — цитирует РИА Новости Козака.

Ранее он отметил, что западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

8 апреля президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.

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