Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Донбассе.
Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины».

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

В ходе беседы была также подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — добавляется в сообщении.

Ранее МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

Организация Объединённых Наций также призвала стороны конфликта на Украине предпринять шаги для снижения напряжённости.

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