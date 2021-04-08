Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины».
«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в заявлении.
В ходе беседы была также подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — добавляется в сообщении.
Ранее МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.
Организация Объединённых Наций также призвала стороны конфликта на Украине предпринять шаги для снижения напряжённости.