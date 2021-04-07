В ООН призвали к деэскалации ситуации на Украине

Организация Объединённых Наций призвала стороны конфликта на Украине предпринять шаги для снижения напряжённости. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наш призыв ко всем вовлечённым сторонам, конечно, делать всё возможное для снижения напряжённости», — цитирует его ТАСС.

Также он прокомментировал отключение насосной станции в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых сил.

«Вчера в результате обстрела пострадала линия электропередачи, которая питает насосную станцию в восточной части Украины. В результате около миллиона людей по обе стороны линии соприкосновения остались без доступа к воде», — отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН вновь призывает все стороны избегать попадания по критически важным объектам водной инфраструктуры.

Ранее МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.