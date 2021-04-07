В ООН призвали к деэскалации ситуации на Украине

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Организация Объединённых Наций призвала стороны конфликта на Украине предпринять шаги для снижения напряжённости. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН призвали к деэскалации ситуации на Украине
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Наш призыв ко всем вовлечённым сторонам, конечно, делать всё возможное для снижения напряжённости», — цитирует его ТАСС.

Также он прокомментировал отключение насосной станции в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых сил. 

«Вчера в результате обстрела пострадала линия электропередачи, которая питает насосную станцию в восточной части Украины. В результате около миллиона людей по обе стороны линии соприкосновения остались без доступа к воде», — отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН вновь призывает все стороны избегать попадания по критически важным объектам водной инфраструктуры.

Ранее МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

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