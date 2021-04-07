МИД России призвал Киев остановить нагнетание напряжённости в Донбассе
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«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — заявила Захарова.
По её словам, Россия выступает за урегулирование конфликта в Донбассе исключительно мирными средствами на основе Минских соглашений.
Представитель российского МИД также указала на активизацию разведывательной деятельности иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.
Захарова подчеркнула, что заявления Киева и стран Запада о «вине России» в эскалации напряжённости в Донбассе — это дезинформация и пропаганда, призванные отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.