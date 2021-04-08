Козак прокомментировал ситуацию с минскими договорённостями

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

Козак отметил, что все — «от американцев до французов, немцев, Киева» — постоянно заявляют о приверженности Минским соглашениям.

«Но любой вопрос по Минским соглашениям — немая сцена, молчание. Такая тактика — не называть, кто является стороной конфликта, Минских соглашений», — приводит его слова РИА Новости.

Он привёл в пример переговоры, состоявшиеся 29 марта.

«Вот, давайте — принять к сведению обязательства Украины вернуться к выполнению своих обязательств по дополнительным мерам прекращения огня. Вместо этого — нет, давайте напишем обязательства сторон. Я говорю: «Каких сторон, кто стороны?» Молчание», — заявил Козак.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.