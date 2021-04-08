«Сторонам адресован призыв к сдержанности»: Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе. Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Киева, предпринимаемые для обострения обстановки на линии соприкосновения. В свою очередь, замглавы администрации президента Дмитрий Козак высказал мнение, что с помощью имитации боевых действий Киев пытается отвлечь внимание избирателей от тяжёлой ситуации в стране. По его словам, Москва, если возникнет такая необходимость, может встать на защиту жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины, уточнили в пресс-службе.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

Путин и Меркель подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения Киевом ранее достигнутых договорённостей, в первую очередь по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — добавили в Кремле.

РИА Новости

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В свою очередь, замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак допустил, что Москва может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.

«Всё зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — цитирует РИА Новости Козака.

Он отметил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца. В то же время Козак высказал мнение, что при помощи имитации боевых действий в Донбассе Киев пытается урегулировать внутриполитический кризис, отвлекая таким образом внимание избирателей от тяжёлой ситуации в стране.

«Катастрофическое падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», противоречия бизнес-элит, пандемия — с ними власть справиться не может последовательной работой. Поэтому новая команда «Квартал 95» пришла поставить свой талантливый спектакль — «Военная угроза», — отметил Козак.

Обострение ситуации в Донбассе

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что обстановка на линии разграничения остаётся крайне неспокойной, а число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом 2020-го. Он также отметил, что количество техники и военного контингента, которые сконцентрированы вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Донбасс, по его словам, приложит все усилия к урегулированию конфликта дипломатическим путём.

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7 апреля в ДНР вновь обвинили украинских силовиков в миномётном обстреле.

В среду состоялось внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау заявила, что участники подтвердили приверженность режиму прекращения огня. При этом она отметила возросшее число его нарушений и информационное противостояние сторон в медиапространстве.

В свою очередь, в пресс-службе МИД ДНР заявили, что Киев на заседании отказался согласовать практические шаги по обеспечению перемирия. Там отметили, что представители Украины были озабочены «изображением хорошей мины при плохой игре», а не реальными действиями по деэскалации. Полпред России Борис Грызлов также подтвердил, что четырёхчасовое заседание закончилось безрезультатно.

Между тем 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Пресс-служба украинского лидера сообщила, что Зеленский намерен пообщаться в военными и «поддержать их боевой дух».

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — заявили в пресс-службе.

В ДНР, комментируя накануне предстоящий визит президента Украины, назвали его приезд «работой на публику», не влияющей на реальные меры по урегулированию ситуации.

Reuters

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«Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру и к прекращению войны», — заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Накануне Зеленский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, где также констатировал ухудшение обстановки на востоке Украины, которое, по его мнению, началось ещё в декабре. Он отметил рост количества обстрелов, а также заявил, что Киев призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал после июля 2020 года.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее обратил внимание, что заключённое в июле 2020 года перемирие было нарушено по вине Украины, отказавшейся от совместной инспекции и двигавшей к линии разграничения свою технику.

«Агрессивная информационная кампания»

Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную Украиной и рядом западных стран в адрес России. Москву, по её словам, пытаются обвинить в эскалации напряжённости в Донбассе и на российско-украинской границе. При этом поводом было выбрано ухудшение ситуации в регионе, спровоцированное самим Киевом, а также плановые мероприятия российских вооружённых сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет.

Отметим, в ряде западных СМИ активно обсуждается нахождение российских ВС у границ с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что военные находятся на территории РФ, а Россия ни для кого не представляет угрозу.

«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины», — подчеркнула Захарова.

Денис Пушилин, в свою очередь, подчёркивал, что ежегодные учения России в данном регионе вызывают на Западе страшный ажиотаж, в то время как перемещение украинской военной техники к линии соприкосновения, запрещённое Минскими соглашениями, иностранные СМИ игнорируют.

Захарова напомнила, что сложившаяся ситуация не способствует безопасности в регионе и вызывает серьёзную обеспокоенность российской стороны.

«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — сказала представитель МИД.