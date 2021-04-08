В ОБСЕ сообщили детали переговоров контактной группы по Донбассу

Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе переговоров подтвердили приверженность режиму прекращения огня. Об этом заявила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау.

Она рассказала, что внеочередное заседание было посвящено обсуждению общей ситуации безопасности в зоне конфликта, а также вопросам «эффективной имплементации мер по усилению режима прекращения огня на фоне возросшего числа его нарушений и информационного противостояния в медиапространстве».

«Во время заседания его участники подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня», — заявила она.

По словам Грау, очередное заседание контактной группы состоится через неделю.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию в Донбассе.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.