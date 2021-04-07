ЛНР и ДНР примут участие в экстренном заседании ТКГ по Донбассу

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Самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики подтвердили своё намерение принять участие в экстренном заседании трёхсторонней контактной группы по Донбассу.
ЛНР и ДНР примут участие в экстренном заседании ТКГ по Донбассу
  • Reuters

Отмечается, что о позиции ДНР сообщил пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.

«Сегодня состоится внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Московский добавил, что ключевыми вопросами внеочередного заседания станут вопросы безопасности, в частности разбирательство по ситуациям с гибелью гражданских лиц в ДНР; растущее количество нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины; причины наращивания сил ВСУ у линии соприкосновения и т.д.

О позиции ЛНР по встрече рассказала пресс-секретарь делегации республики в ТКГ Мария Ковшарь.

«На предстоящем заседании первоочередными должны быть рассмотрены вопросы: проведения разбирательств и наказания виновных в связи с гибелью мирных жителей вследствие действий вооружённых формирований Украины (ВФУ); беспрецедентного наращивания численности личного состава ВФУ и средств вооружений, запрещённых Минскими соглашениями», — цитирует её Луганский информационный центр.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

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