«В деловой и откровенной атмосфере»: что обсуждали Путин, Меркель и Макрон на переговорах

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов внешней политики, в частности ситуацию на востоке Украины. Опрошенные RT эксперты отметили важность переговоров по вопросу выполнения Минских соглашений, напомнив об отсутствии альтернатив существующим договорённостям. Кроме того, была затронута тема борьбы с пандемией коронавируса, в частности перспективы регистрации в ЕС российской вакцины «Спутник V».

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 марта, провёл переговоры в формате видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов.

В частности, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили безальтернативность Минских соглашений для урегулирования внутреннего конфликта в стране.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.

Российская сторона выразила озабоченность в связи с «провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения», а также фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит «нормандской четвёрки» — первая подобная встреча по урегулированию ситуации на востоке Украины с 2016 года. В нём приняли участие Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры не принесли прорывных результатов. Тем не менее, участники пришли к выводу о безальтернативности минских договорённостей и согласовали несколько шагов.

Однако Киев не выполнил взятые на себя обязательства и продолжает настаивать на пересмотре минских договорённостей. Как неоднократно отмечали в Москве, основная причина проволочек в переговорном процессе — нежелание Киева следовать пунктам Минских соглашений от 2015 года и выполнять формулу Штайнмайера, которая определяет механизм реализации Минских соглашений.

Вместе с тем сегодня сложно представить альтернативу этим договорённостям, отметил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак.

«Потому что Минские соглашения стали результатом очень тяжёлой работы. Компромиссы были с обеих сторон, и придумать какую-либо альтернативу сейчас будет сложно», — сказал он.

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Эксперт высказал мнение, что Украина изначально не собиралась выполнять соглашения, однако подчеркнул важность прошедших переговоров.

«Тем не менее работать, конечно, надо. И напоминать о том, какие обязательства на себя брали Франция и Германия в рамках нормандского формата», — заявил Дудчак.

Схожее мнение в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

«Зеленский и не собирается выполнять минские договорённости. Достаточно лишь вспомнить тот цирк, который был устроен на Украине накануне встречи в нормандском формате в Париже. С таким трудом проходил этот саммит, но о выполнении хотя бы части договорённостей в рамках знаменитой формулы Штайнмайера со стороны Киева речи не идёт», — пояснил он.

При этом Мезюхо обратил внимание на отсутствие альтернативы Минским соглашениям в настоящий момент, а также назвал ситуацию на Украине серьёзной и требующей обсуждения в нормандском формате.

«Но, к сожалению, Германия и Франция или не хотят, или не могут найти нужных слов для Зеленского, чтобы тот наконец-то начал выполнение Минских соглашений», — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос Донбасса без участия Киева в переговорах решить не получится, но нельзя запретить лидерам трёх стран обменяться мнениями по эскалации напряжённости. Представитель Кремля также подчеркнул, что минский комплекс мер является единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое: большая часть договорённостей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договорённости — это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне», — заявил Песков.

Борьба с коронавирусом

В ходе переговоров Путин, Меркель и Макрон также уделили внимание ситуации с распространением коронавируса в мире. Лидеры обсудили принимаемые меры по борьбе с пандемией.

«Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС», — сообщили в Кремле.

Напомним, в Европе, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, продолжают звучать призывы использовать в борьбе против пандемии российскую вакцину, которая в настоящее время проходит проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Так, с просьбой ускорить процедуру допуска выступали премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, премьер Тюрингии Бодо Рамелов и канцлер Австрии Себастьян Курц.

При этом сама Ангела Меркель, а также премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении российского препарата, если он не будет одобрен EMA.

Вопросы внешней политики

Главы России, Германии и Франции также обсудили ряд текущих вопросов внешней политики, в том числе отношения Москвы и Евросоюза.

«С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального, деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность», — отметили в Кремле.

Говоря о политической ситуации в Белоруссии, Владимир Путин подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государства.

Также российский лидер, отвечая на вопрос партнёров, разъяснил объективные обстоятельства дела Алексея Навального.

Помимо этого, главы государств рассмотрели вопросы урегулирования в Ливии и Сирии, а также высказались в пользу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», — рассказали в Кремле.