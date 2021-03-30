В Кремле прокомментировали переговоры по Донбассу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос Донбасса без участия Киева в переговорах решить не получится, но нельзя запретить лидерам трёх стран обменяться мнениями по эскалации напряжённости.
В Кремле прокомментировали переговоры по Донбассу
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«Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. С другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трёх стран обменяться мнениями по эскалации напряжённости на юго-востоке Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле также отметили, что минский комплекс мер является единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

«Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое: большая часть договорённостей выполнена не была. Почему украинская сторона не выполняет эти договорённости — это вопрос, который нужно адресовать украинской стороне», — заявил Песков. 

Также он отметил, что разговор лидеров России, Германии и Франции прорабатывается. Песков рассказал, что в Кремле проинформируют, когда точно будут понимать, в каком формате пройдёт разговор. 

«Здесь особо разницы нет, видео это или нет. Речь идёт о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос — это уже второстепенный вопрос», — заявил он. 

Ранее в Кремле сообщили, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.

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