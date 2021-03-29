Россия согласовывает с ФРГ и Францией возможную встречу лидеров

Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что речь не идёт о мероприятии в формате «нормандской четвёрки», при этом тема Донбасса будет затронута.

«Но это не единственная тема», — добавил он.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» после обстрелов в Донбассе.