Россия согласовывает с ФРГ и Францией возможную встречу лидеров
- Reuters
«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что речь не идёт о мероприятии в формате «нормандской четвёрки», при этом тема Донбасса будет затронута.
«Но это не единственная тема», — добавил он.
26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» после обстрелов в Донбассе.