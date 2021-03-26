Зеленский пообещал поговорить со всеми лидерами «нормандской четвёрки»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки» после обстрелов в Донбассе.
Зеленский пообещал поговорить со всеми лидерами «нормандской четвёрки»
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«В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами «нормандской четвёрки», — цитирует РИА Новости сообщение Зеленского в его Telegram.

По его словам, представителям Украины в Трёхсторонней контактной группе поручено инициировать проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности.

Также поручено срочно обсудить данный вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что утверждения Киева о миномётном обстреле в районе населённого пункта Шумы не соответствуют действительности.

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