В ДНР опровергли заявления Киева об обстреле позиций ВСУ

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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что утверждения Киева о миномётном обстреле в районе населённого пункта Шумы не соответствуют действительности.
В ДНР опровергли заявления Киева об обстреле позиций ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня штаб ООС сообщил о четырех погибших и двух раненых украинских боевиках, которые якобы погибли в результате минометного обстрела с нашей стороны на позициях в районе населённого пункта Шумы. Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач» — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции заявили, что у посёлка Шумы находятся позиции украинских военных, с которых 26 марта обстреливались районы на западе Горловки.

Уточняется, что военнослужащие Народной милиции «не поддались на провокацию» и не открывали ответный огонь.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством стран нормандского формата в связи с обстрелами в Донбассе.

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