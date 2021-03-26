В ДНР опровергли заявления Киева об обстреле позиций ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня штаб ООС сообщил о четырех погибших и двух раненых украинских боевиках, которые якобы погибли в результате минометного обстрела с нашей стороны на позициях в районе населённого пункта Шумы. Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач» — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.
В Народной милиции заявили, что у посёлка Шумы находятся позиции украинских военных, с которых 26 марта обстреливались районы на западе Горловки.
Уточняется, что военнослужащие Народной милиции «не поддались на провокацию» и не открывали ответный огонь.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством стран нормандского формата в связи с обстрелами в Донбассе.