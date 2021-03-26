Зеленский проводит консультации в нормандском формате по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством стран нормандского формата в связи с обстрелами в Донбассе.
Зеленский проводит консультации в нормандском формате по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на пресс-секретаря делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. 

Отмечается, что в результате обстрела под Шумами в Донбассе 26 марта погибли четверо украинских военных.

«Президент и руководитель офиса президента сейчас проводят интенсивные консультации с руководством стран нормандского формата», — сказал Арестович.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Петровском районе Донецка.

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