Зеленский проводит консультации в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством стран нормандского формата в связи с обстрелами в Донбассе.

Об этом сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на пресс-секретаря делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

Отмечается, что в результате обстрела под Шумами в Донбассе 26 марта погибли четверо украинских военных.

«Президент и руководитель офиса президента сейчас проводят интенсивные консультации с руководством стран нормандского формата», — сказал Арестович.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Петровском районе Донецка.