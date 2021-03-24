СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ
По данным следствия, 22 марта в результате обстрела гражданских объектов на улице Челюскинцев посёлка Александровка 70-летний мирный житель получил смертельное ранение.
«Как полагает следствие, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте», — говорится в сообщении СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).
«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения в судебных органах», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее СК возбудил дело по факту ранения в ходе обстрела ВСУ 22-летнего мирного жителя Донецка.