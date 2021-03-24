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СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Петровском районе Донецка. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, 22 марта в результате обстрела гражданских объектов на улице Челюскинцев посёлка Александровка 70-летний мирный житель получил смертельное ранение. 

«Как полагает следствие, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте», — говорится в сообщении СК

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения в судебных органах», — подчеркнули в ведомстве. 

Ранее СК возбудил дело по факту ранения в ходе обстрела ВСУ 22-летнего мирного жителя Донецка.