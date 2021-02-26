СК возбудил дело по факту ранения в ходе обстрела ВСУ мирного жителя Донецка
26 февраля 2021

СК возбудил дело по факту ранения в ходе обстрела ВСУ мирного жителя Донецка

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Уголовное дело возбуждено по данным следствия, установившего, что 22 февраля 2021 года украинские военнослужащие провели прицельный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Донецка из тяжёлого вооружения. В результате обстрела получил ранение 22-летний мирный житель.

По информации ведомства, вечером 22 февраля 2021 года украинские военнослужащие обстреляли населённый пункт в районе улицы Горького донецкого посёлка Александровка.

При этом военные «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — пояснила Петренко.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

СК России проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого и других преступлений украинских силовиков.