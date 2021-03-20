«Нужно быть готовыми действовать самим»: Германия и Италия не исключили закупок вакцины «Спутник V»

Власти Германии и Италии заявили о готовности на национальном уровне одобрить использование вакцины «Спутник V», если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выдаст соответствующее разрешение. Об этом в ходе пресс-конференций заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, назвавший такой вариант развития событий «нормальным прагматизмом». Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился «Спутником V». На этом фоне специалисты констатируют нехватку в Европе вакцин от коронавируса, из-за чего властям, несмотря на действующие ограничения, не удаётся остановить третью волну пандемии, о наступлении которой сообщили в Еврокомиссии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении вакцины «Спутник V», если препарат не будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

«Что касается российской вакцины, то я с определённых пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в Евросоюзе любую вакцину, которая допущена европейским регулятором лекарственных средств. Я предпочла бы европейские закупки, — приводит ТАСС слова Меркель. — Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути. Это возможно, и тогда мы это сделаем».

В ходе пресс-конференции по итогам совещания по вопросам вакцинации против коронавируса канцлер выступила против ослабления действующих карантинных мер в стране из-за роста числа случаев COVID-19, а также подчеркнула важность проведения активной прививочной кампании. По её словам, в Германии рассчитывают начать массовую вакцинацию населения летом 2021 года, однако это зависит от количества поставленных в страну доз препаратов.

В свою очередь, Марио Драги также не исключил, что решение по использованию российской вакцины будет отдельно принято итальянскими властями. Отвечая на вопрос ТАСС, он рассказал, что Меркель сообщила ему о позиции Берлина по «Спутнику V», и назвал её «нормальным прагматизмом».

«Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовыми действовать самим. И это говорю не только я... Нужно опираться на европейское единство, но, если оно не достигается, нужно делать по-другому», — подчеркнул Драги.

При этом оба политика сообщили, что готовы сделать прививку препаратом AstraZeneca, вакцинация которым была приостановлена в целом ряде европейских стран из-за информации о возможных побочных эффектах и в отношении которого EMA 18 марта выдала положительное заключение об эффективности и безопасности. К выводу, что потенциальная польза этого препарата превышает возможные риски его применения, также пришёл консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© Michael Sohn

На днях австрийский канцлер Себастьян Курц призвал EMA как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе «все безопасные вакцины», включая российский препарат: «Чем больше вакцин, тем лучше».

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, в Европе недостаточно вакцин от коронавируса, чтобы остановить третью волну пандемии. Глава берлинского отделения Германского общества Красного Креста Марио Чайа в беседе с RT DE также констатировал, что и ФРГ, и Европа в целом сейчас сталкиваются с дефицитом прививок от SARS-CoV-2.

«Вакцинация — единственный серьёзный ответ и единственный серьёзный способ борьбы с COVID-19. И моё требование, наше требование следующее: мы, как Красный Крест Германии, беспристрастны и не вмешиваемся в политические вопросы, но мы хотели бы, чтобы было принято неидеологическое решение по вакцинам и чтобы всё, что является научно обоснованным, было допущено в Германии и на европейском рынке. Это применимо... и к «Спутнику». В этом смысле не должно быть никаких идеологических или геополитических причин, которые бы диктовали избирательное поведение», — заявил Чайа.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился «Спутником V».

На этом фоне в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в ходе брифинга сообщила, что в Европе уже началась третья волна пандемии, которая, в частности, серьёзно затронет экономику региона. Она также подчеркнула необходимость ускорения темпов прививочной кампании и обозначила цель по вакцинации в 70% взрослого населения Евросоюза.

Согласно последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире коронавирус был подтверждён почти у 536 тыс. человек (общее число подтверждённых случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 121,46 млн, а количество смертей — 2,68 млн). При этом на Европу пришлось около 234 тыс. новых случаев заболевания (43,6%).

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Говоря о перспективах одобрения российской вакцины в Евросоюзе, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что европейский регулятор выдаст разрешение «Спутнику V» не ранее конца июня. Как рассказал Дмитриев в интервью Die Berliner Zeitung, после этого РФПИ в течение трёх-четырёх месяцев сможет поставить в ЕС около 100 млн доз препарата — для 50 млн человек.

Он добавил, что в случае одобрения вакцины отдельными странами на национальном уровне (до вынесения решения EMA) партии «Спутника V» могут быть направлены им уже в апреле. Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФПИ ведёт переговоры с тремя компаниями в Германии, а также с Францией и Испанией о возможном производстве российского препарата.

По последним данным, применение «Спутника V» одобрили уже 54 государства с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Накануне стало известно о выдаче разрешения властями Филиппин, Камеруна и Сейшельских островов.

Также в пятницу было объявлено о заключении партнёрского соглашения между РФПИ и индийской компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. для производства и поставок по меньшей мере 200 млн доз российской вакцины. Сообщается, что стороны намерены начать поставки препарата в третьем квартале 2021 года.

«Мы рады сотрудничеству с РФПИ, которое позволит внести существенный вклад в обеспечение глобальных поставок вакцины «Спутник V» — одной из самых эффективных вакцин, имеющихся на рынке. Мы также будем работать с РФПИ над увеличением доступности вакцины сверх наших первоначальных обязательств», — заявил основатель Strides Group Арун Кумар.