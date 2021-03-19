РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии

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Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V».
РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии
  • Reuters

«Мы рады объявить о партнёрстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объём поставок вакцины «Спутник V». Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объёмы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность «Спутника V» по всему миру», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором.

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