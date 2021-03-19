РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V».

«Мы рады объявить о партнёрстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объём поставок вакцины «Спутник V». Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объёмы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность «Спутника V» по всему миру», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором.