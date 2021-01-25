Посол Индии в Москве сообщил, что привился «Спутником V»

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил в беседе с ТАСС, что получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Я очень рад сказать, что я уже привился первой дозой вакцины «Спутник V» на прошлой неделе. Я чувствую себя очень хорошо, никаких побочных реакций нет. Многие мои коллеги в посольстве также вакцинировались, многие планируют это сделать», — рассказал дипломат.

Ранее управляющий директор международной фармацевтической компании Dr. Reddy's Джи Ви Прасад в эфире RT рассказал, как проходят клинические испытания препарата «Спутник V» в Индии.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».