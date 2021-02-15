«Спутник V» могут одобрить в Индии через несколько недель

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.

«Российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором», — рассказал дипломат.

Он добавил, что после этого вакцина будет производиться «в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран».

«Это будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией», — подчеркнул посол, отметив, что тема российско-индийского производства вакцины будет включена в повестку переговоров замглавы МИД Индии, которые пройдут в Москве 17—18 февраля.

«Индия и Россия — очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире», — сказал Варма.

В конце января стало известно, что фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories, которая проводит в Индии совместно с РФПИ третью фазу клинических испытаний «Спутника V», собирается запросить у индийских властей разрешение на экстренное использование российского препарата.

25 января посол Индии в Москве сообщил, что получил первую дозу российской вакцины «Спутник V».